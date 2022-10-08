Взрыв на Крымском мосту: Оккупационные власти ограничили продажу продуктов на полуострове 8 октября, 11:17 Ущерб в результате взрыва на Крымском мосту составляет 200−500 млн рублей (Фото:REUTERS/Stringer)

«Власть» оккупированного полуострова ограничила продажу бакалеи — по 3 кг в одни руки. Кроме того, ущерб от взрыва на Крымском мосту оценили до полумиллиарда рублей.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА.

"Запасы продовольственных, непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет", - говорится в публикации.

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Во Всероссийском союзе страховщиков заявили, что ущерб в результате взрыва на Крымском мосту составляет 200-500 млн рублей.

«В ВСС нет информации о договорах страхования, действующих по инфраструктуре Крымского моста. Как правило, государственное имущество не страхуется», — сообщила пресс-служба союза.

В компании Российские железные дороги заявили, что приостановили продажу билетов на поезда в Крым. Из-за взрыва все поезда в сообщении с оккупированным полуостровом, которые должны были отправиться в ближайшее время, не будут временно курсировать.