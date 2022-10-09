«Чрезвычайная ситуация» на Крымском мосту. Число жертв, по данным росСМИ, возросло до пяти

9 октября, 14:04
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Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Число погибших в результате взрыва на Крымском мосту в субботу, 8 октября, возросло до пяти. Из воды подняли тела мужчины и женщины. В машине, которая ехала рядом с грузовиком, было четыре человека, сообщает российский Telegram-канал Mash.

По обнародованным данным, в автомобиле, который ехал рядом с грузовиком, было четыре человека — трое мужчин и женщина: Глеб А., Зоя С., Сергей М., Эдуард Ч.

Как отмечает Mash, удалось найти тела женщины и мужчины, но какого пока неизвестно.

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На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне опрокидывают подкрепление для своих войск, в субботу, 8 октября, после взрыва вспыхнул пожар. Движение по мосту частично возобновили только вечером.

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Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе.

В указе также говорится об усилении мер защиты электросетевого энергомоста Россия – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты возложены на ФСБ.

https://www.youtube.com/embed/FtitsX1dVos
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Люди Крымский мост Взрыв Пожар

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