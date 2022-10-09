«Чрезвычайная ситуация» на Крымском мосту. Число жертв, по данным росСМИ, возросло до пяти
Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)
Число погибших в результате взрыва на Крымском мосту в субботу, 8 октября, возросло до пяти. Из воды подняли тела мужчины и женщины. В машине, которая ехала рядом с грузовиком, было четыре человека, сообщает российский Telegram-канал Mash.
По обнародованным данным, в автомобиле, который ехал рядом с грузовиком, было четыре человека — трое мужчин и женщина: Глеб А., Зоя С., Сергей М., Эдуард Ч.
Как отмечает Mash, удалось найти тела женщины и мужчины, но какого пока неизвестно.
На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне опрокидывают подкрепление для своих войск, в субботу, 8 октября, после взрыва вспыхнул пожар. Движение по мосту частично возобновили только вечером.
Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе.
В указе также говорится об усилении мер защиты электросетевого энергомоста Россия – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты возложены на ФСБ.