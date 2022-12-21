«После взрыва ФСБ пытает россиян». Украина обязана перерезать логистику оккупантов на Крымском мосту — СБУ

21 декабря, 14:51
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Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Украина должна была перерезать логистику российских оккупантов на незаконно построенном Крымском мосту, по которому враг перевозил военную технику.

Об этом заявил и.о. главы СБУ Василий Малюк в интервью ведущей 1+1 Наталье Мосейчук, опубликованном в среду, 21 декабря.

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«В соответствии с нормами международного права, нормами действующего законодательства Украины, обычаями и традициями ведения войны и исходя из анализа оперативной обстановки мы просто обязаны там [на Крымском мосту] перерезать логистику врагу», — подчеркнул руководитель СБУ.

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Он добавил, что не может публично прокомментировать взрыв на Крымском мосту и рассказать детали, но «со временем все станет известно».

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«Сейчас мне интересно наблюдать за российским псевдоследствием… Насколько мне известно, задержали уже 22 своих гражданина, пытают, кстати, их, проводят полиграфические исследования. И мне интересно, на что они выйдут, поэтому давайте будем наблюдать, а все детали узнаем после нашей победы», — добавил Малюк.

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8 октября на Крымском мосту, который соединяет Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывали подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрыли.

В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.

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Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту с ограничениями.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «не заказывала» взрыв на Крымском мосту.

https://www.youtube.com/embed/MVApEY557iI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Керченский мост Крымский мост Война России против Украины

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