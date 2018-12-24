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Взрыв на ярмарке во Львове: медики рассказали о состоянии пострадавших

Сегодня, 14:48
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ДСНС

Ухудшений в состоянии здоровья пострадавших от пожара нет

Трое пострадавших от взрыва на рождественской ярмарке во Львове находятся в ожоговом отделении восьмой городской больницы, один пациент – в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Отмечается, что ухудшений в состоянии здоровья пациентов нет. Им предоставляется вся необходимая помощь.

Как сообщает главный врач восьмой городской больницы Василий Обаранець, мужчина, который находится в реанимации, сейчас находится в тяжелом состоянии, однако есть маленькая положительная динамика, он стабилизирован.

"Пробуем его переводить на самостоятельное дыхание, но еще на вспомогательном дыхании находится", – добавил Обаранець.

Также сообщается, что три человека находятся в ожоговом отделении, им оказывают помощь, их состояние стабильное.

"Девушку из реанимации вчера перевели в отделение. Их сегодня перевязывают. Ухудшений нет", – отметил главный врач.

Ранее сообщалось, что медики стабилизировали состояние всех пострадавших в результате взрыва на рождественской ярмарке во Львове.

Напомним, 22 декабря в центре Львова на рождественской ярмарке из-за взрыва газового баллона произошел пожар, в результате которого пострадали несколько человек.

В воскресенье, 23 декабря, после обследования комиссией во Львове открыли три рождественских ярмарки.

Теги:   Взрыв Пожар Ярмарка Львов

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