Взрыв на Днепровском коксохимическом заводе: медики рассказали о состоянии пострадавших Вчера, 13:57 430 Цей матеріал також доступний українською НПУ На заводе произошел взрыв газовоздушной смеси НПУ

В результате взрыва и пожара на Днепровском коксохимическом заводе в Каменском пострадали мужчины от 25 до 42 лет.

Об этом сообщил директор областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко, пишут местные СМИ.

По его словам, пострадавших госпитализировали в больницу с ожогами рук и лица.

"К счастью, нет ожогов дыхательных путей, поэтому все они находятся на самостоятельном дыхании и не являются реанимационными больными", - рассказал Шевченко.

Он добавил, что у пострадавших незначительное отравление угарным газом.

Ранее сообщалось, что на Днепровском коксохимическом заводе в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв газовоздушной смеси. Пять человек получили ожоги.

Полиция открыла уголовное производство.