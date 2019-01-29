Взрыв на Днепровском коксохимическом заводе: медики рассказали о состоянии пострадавших
В результате взрыва и пожара на Днепровском коксохимическом заводе в Каменском пострадали мужчины от 25 до 42 лет.
Об этом сообщил директор областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко, пишут местные СМИ.
По его словам, пострадавших госпитализировали в больницу с ожогами рук и лица.
"К счастью, нет ожогов дыхательных путей, поэтому все они находятся на самостоятельном дыхании и не являются реанимационными больными", - рассказал Шевченко.
Он добавил, что у пострадавших незначительное отравление угарным газом.
Ранее сообщалось, что на Днепровском коксохимическом заводе в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв газовоздушной смеси. Пять человек получили ожоги.
Полиция открыла уголовное производство.