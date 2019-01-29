Взрыв на Днепровском коксохиме: полиция открыла производство
Полиция открыла производство по факту взрыва в цехе на территории ЧАО Днепровский коксохимический завод в Каменском.
Производство открыто по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), сообщает пресс-служба областной полиции.
Правоохранители уточнили, что взрыв произошел в смолоперерабатывающем цеху около 4 утра.
На момент взрыва в помещении находилось 13 работников предприятия. В результате пострадали пять человек, они доставлены в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.