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Аномалия или закономерность

Взрыв на Днепровском коксохиме: полиция открыла производство

Сегодня, 11:19
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Полиция Днепропетровской области

По факту взрыва в цехе полиция открыла уголовное производство

Полиция открыла производство по факту взрыва в цехе на территории ЧАО Днепровский коксохимический завод в Каменском.

Производство открыто по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители уточнили, что взрыв произошел в смолоперерабатывающем цеху около 4 утра.

На момент взрыва в помещении находилось 13 работников предприятия. В результате пострадали пять человек, они доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Теги:   Полиция Днепропетровская область

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