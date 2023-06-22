«Storm Shadow еще не начинал работать». Что разрушило Чонгарский мост и главное — зачем. Интервью NV 22 июня, 14:03 NV Премиум Первыми о взрыве на Чонгарском мосту написали местные коллаборанты (Фото:Reuters)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, анализирует причины и последствия взрыва на Чонгарском мосту.

22 июня ночью в результате взрыва мост вблизи Чонгара на административной границе между Херсонской областью и Крымом подвергся серьезным разрушениям. Сначала о повреждениях заявили оккупанты, а впоследствии — представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, который назвал ночной взрыв планомерной работой украинских спецслужб и местного населения.

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Чонгарский мост является одним из путей, соединяющих Крым с Херсонской областью, и именно дорога через Чонгар является наиболее удобной для перевозки военной техники, отмечает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. «Как утверждают „российские военкоры“, по этому коридору шло 70% всего военного и гражданского трафика [врага], и теперь логистика обеспечения серьезно усложнится», — обращает внимание Бутусов.

Что может означать атака на мост в Чонгаре и какие события за этим могут произойти, NV прокомментировал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление.