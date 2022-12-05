«А кто это сделал?». В Воздушных силах прокомментировали взрыв на аэродроме Энгельс в России 5 декабря, 10:27 Информация о взрыве на аэродроме Энгельс появилась утром 5 декабря (Фото:Википедия)

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат иронично прокомментировал взрыв на аэродроме Энгельс в Саратовской области РФ.

У себя в Facebook он написал, что, по непроверенной пока информации, в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика.

«А кто это сделал? Хлопок на аэродроме Энгельс. Пишут, повреждены два рашистских стратегических бомбардировщика. Есть погибшие и раненые», — отметил Игнат.

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Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, в результате чего произошел взрыв.