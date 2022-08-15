Появилось видео взрыва мины на пляже в Затоке, в результате которого погибли два человека

15 августа, 10:58
Кроме двоих погибших, еще один человек получил ранения (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

Кроме двоих погибших, еще один человек получил ранения (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko)

В соцсетях появилось видео взрыва мины на пляже в поселке Затока в Белгород-Днестровском районе.

В понедельник, 15 августа, его обнародовал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Как рассказал ранее спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, жертвами трагедии стали двое мужчин, еще один получил ранения.

Видео дня

На опубликованных кадрахвидно, что во время взрыва в море вокруг мины находились около 10 человек.

При этом ранее в связи с угрозой взрыва местные власти ввели ограничение на посещение побережья и купания на пляжах, однако в данном случае они, судя по всему, были проигнорированы.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Одесская область Пляжи Российская агрессия Черное море Мины Затока Война России против Украины

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