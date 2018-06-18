Взрыв машины в Черкассах: прокуратура сообщила подробности

По факту взрыва машины в Черкассах полиция открыла уголовное производство по п.11 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, машиной Mersedes-Bens во время взрыва управлял местный житель 1949 года рождения. Взрыв был заранее спланирован и произошел на ходу.

Пострадавший получил опасные для жизни телесные повреждения, он умер в больнице от полученных травм.

Фактические обстоятельства инцидента устанавливаются. Следствие по делу продолжается.

Следствие считает убийство заказным. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, машина взорвалась в Черкассах 16 июня. СМИ сообщили, что погиб 69-летний владелец торгового центра Транзит.