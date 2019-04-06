Взрыв машины на ходу в Киевской области: полиция сообщила подробности Вчера, 15:59 1567 Цей матеріал також доступний українською НПУ После взрыва машина продолжила движение и съехала в кювет НПУ

В салоне Toyota Camry, которая взорвалась на ходу на трассе в Киевской области, сдетонировало взрывное устройство.

По данным полиции, при осмотре у погибшего водителя зафиксировали травматическую ампутацию правой руки, а в салоне машины нашли фрагменты от части корпуса гранаты РГД-5.

Отмечается, что машина ехала на скорости 150 км/ч.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой Несчастный случай. Устанавливаются другие обстоятельства этого события.

Ранее сообщалось, что в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области на ходу взорвался автомобиль Toyota Camry. Водитель автомобиля, житель Полтавской области 1976 года рождения, погиб в результате полученных травм.