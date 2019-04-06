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Взрыв машины на ходу в Киевской области: полиция сообщила подробности

Вчера, 15:59
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Взрыв машины на ходу в Киевской области: полиция сообщила подробности - фото

НПУ

После взрыва машина продолжила движение и съехала в кювет

В салоне Toyota Camry, которая взорвалась на ходу на трассе в Киевской области, сдетонировало взрывное устройство.

По данным полиции, при осмотре у погибшего водителя зафиксировали травматическую ампутацию правой руки, а в салоне машины нашли фрагменты от части корпуса гранаты РГД-5.

Отмечается, что машина ехала на скорости 150 км/ч.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой Несчастный случай. Устанавливаются другие обстоятельства этого события. 

Ранее сообщалось, что в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области на ходу взорвался автомобиль Toyota Camry. Водитель автомобиля, житель Полтавской области 1976 года рождения, погиб в результате полученных травм.

Теги:   Взрыв гранаты Киевская область ДТП

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