В Кропивницком во время воздушной тревоги произошел взрыв газа в многоэтажке: в ГСЧС сообщили подробности 23 марта, 10:48 Взрыв газа произошел на шестом этаже девятиэтажки в одном из спальных районов Кропивницкого (Фото:Суспільне Кропивницький/Telegram)

Утром в четверг, 23 марта, в Кропивницком произошел взрыв газа в многоэтажке. Этот инцидент совпал с действием по всей Украине воздушной тревоги.

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил в своем Telegram, что взрыв произошел в доме по улице Юрия Коваленко 5, корпус 2.

Соответствующие службы работают на месте.

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По данным Суспільне Кропивницький, взрыв произошел в 9:30 утра.

В пресс-службе ГСЧС в Telegram уточнили, что взорвался газ в квартире на шестом этаже.

Травмировался один человек, он оказался хозяином квартиры. Его госпитализировали в областную больницу. Двоих людей удалось спасти. Погибших нет.

На месте происшествия работает 31 спасатель, задействовали восемь пожарных машин.

В квартире разрушен балкон, межкомнатные перегородки, повреждены двери соседних квартир на пятом и седьмом этажах.

Фото: Андрей Райкович/Telegram

Фото: Андрей Райкович/Telegram

Фото: Андрей Райкович/Telegram

Фото: Андрей Райкович/Telegram

Предварительно, повреждения несущих конструкций нет.

После 9:00 утра по всей Украине объявили воздушную тревогу, она длится до сих пор. Это связано со взлетом в Беларуси российского истребителя МиГ-31, потенциального носителя ракет Кинжал.