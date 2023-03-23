В Кропивницком во время воздушной тревоги произошел взрыв газа в многоэтажке: в ГСЧС сообщили подробности

23 марта, 10:48
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Взрыв газа произошел на шестом этаже девятиэтажки в одном из спальных районов Кропивницкого (Фото:Суспільне Кропивницький/Telegram)

Взрыв газа произошел на шестом этаже девятиэтажки в одном из спальных районов Кропивницкого (Фото:Суспільне Кропивницький/Telegram)

Утром в четверг, 23 марта, в Кропивницком произошел взрыв газа в многоэтажке. Этот инцидент совпал с действием по всей Украине воздушной тревоги.

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил в своем Telegram, что взрыв произошел в доме по улице Юрия Коваленко 5, корпус 2.

Соответствующие службы работают на месте.

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По данным Суспільне Кропивницький, взрыв произошел в 9:30 утра.

В пресс-службе ГСЧС в Telegram уточнили, что взорвался газ в квартире на шестом этаже.

Травмировался один человек, он оказался хозяином квартиры. Его госпитализировали в областную больницу. Двоих людей удалось спасти. Погибших нет.

На месте происшествия работает 31 спасатель, задействовали восемь пожарных машин.

В квартире разрушен балкон, межкомнатные перегородки, повреждены двери соседних квартир на пятом и седьмом этажах.

Андрей Райкович/Telegram
Фото: Андрей Райкович/Telegram
Андрей Райкович/Telegram
Фото: Андрей Райкович/Telegram
Андрей Райкович/Telegram
Фото: Андрей Райкович/Telegram
Андрей Райкович/Telegram
Фото: Андрей Райкович/Telegram

Предварительно, повреждения несущих конструкций нет.

После 9:00 утра по всей Украине объявили воздушную тревогу, она длится до сих пор. Это связано со взлетом в Беларуси российского истребителя МиГ-31, потенциального носителя ракет Кинжал.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Кропивницкий Взрыв газа Воздушная тревога

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