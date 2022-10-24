От взрыва Каховской ГЭС больше всего пострадают силы РФ — Жданов 24 октября, 18:58 Спутниковый снимок Каховской ГЭС, 18 октября (Фото:European Union/ Copernicus Sentinel-2 L2A/Handout via REUTERS)

Военный эксперт Олег Жданов заявил Радио НВ, что от взрыва на Каховской ГЭС больше всего пострадают силы РФ.



«Они ничего не выиграют. Даже с той карты, которую они уже сделали, видно, что затопит и сколько затопит: больше страдает левый берег. А это тот берег, который они контролируют. Их части пострадают — это во-первых», — сказал Жданов Радио НВ.

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Он также отметил, что в случае подрыва дамбы, вода будет подниматься в течение трех суток.

«Затем вода пойдет на убыль и еще через три-четыре дня вода вернется к нормальному уровню. Это временная мера. Да, будет волна, будет подтопление, но это не паводок, который будет стоять неделю или несколько, чтобы сделать невозможным перемещение или создать какой-то природный катаклизм», — объяснил военный эксперт.

Жданов добавил, что Каховская ГЭС регулирует уровень воды для заполнения Северокрымского канала, и ее подрыв создаст с этим проблемы. Также возникнет проблема с охлаждением реакторов на Запорожской атомной станции.

«Так что я думаю, это блеф. Они угрозами обычно шантажируют не только нас, но и международное сообщество», — подытожил военный эксперт.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предполагал, что командующий оккупационными войсками Сергей Суровикин хочет взорвать временно захваченную Каховскую ГЭС, чтобы остановить контрнаступление Украины и прикрыть собственное отступление.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС и уже подготовили все для осуществления теракта.

По данным ГУР Минобороны российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор.