Взрыв и стрельба в колледже Керчи: Еще три человека обратились за медпомощью

После взрыва и стрельбы в керченском колледже в больницах остаются еще 50 человек.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные так называемого "Минздрава Крыма".
"Всего на данный момент в медицинских организациях Крыма находится 25 человек. (. . . ) Кроме того, 25 пострадавших (. . . ) - в медицинских учреждениях Москвы и Краснодарского края", - говорится в сообщении.
В больницы Крыма продолжают поступать пострадавшие в результате нападения: за последнее время за помощью обратились еще три человека.
Также из Симферопольской клинической больницы №6 на амбулаторное лечение отправлен один из пострадавших.
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Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек.
В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой.
Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.
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