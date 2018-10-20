20 октября 2018, суббота

Взрыв и стрельба в колледже Керчи: двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

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Двое пострадавших в результате нападения в Керчи находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в результате нападения в Керчи находятся в тяжелом состоянии

В оккупированном Крыму после нападения на политехнический колледж Керчи в больницах все ще находятся 23 пострадавших.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "минздрава Крыма", двое пострадавших подростков находятся в тяжелом состоянии.

Еще у шестерых состояние средней степени тяжести, у одного - легкой.

Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Жертвами взрыва стал 21 человек.

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В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

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Журнал Новое Время №38

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