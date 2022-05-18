СМИ сообщили о взрыве и перестрелке в оккупированном Мелитополе
Сообщается о взрыве и перестрелке в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)
В оккупированном Мелитополе Запорожской области утром прогремел взрыв, который был слышен почти во всех районах города, сообщает местное издание РИА Мелитополь.
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По свидетельству местных жителей, в домах едва не вылетели стекла, а стены зданий вибрировали.
Горожане пишут в соцсетях, что взорвали железную дорогу, однако эта информация пока не подтверждена.
Издание отмечает, что в районе Зеленой поликлиники, рядом с которой размещена комендатура оккупантов, взорвалась граната, после чего началась перестрелка в районе улицы Шмидта. За час до происшествия здание комендатуры было оцеплено: якобы там ждали какого-то высокопоставленного гостя.
По данным издания, на территории города снова могла сработать украинская диверсионная группа.
Накануне сообщалось, что в Мелитополе партизаны ликвидировали двух оккупантов высокого ранга.
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