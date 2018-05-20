Взрыв гранаты во дворе депутата от БПП в Измаиле: полиция начала уголовное производство

Полиция начала уголовное производство по факту взрыва гранаты во дворе депутата Измаильского райсовета и руководителя райорганизации партии БПП Александра Петкова.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

О взрыве на территории частного домовладения в г. Измаил в Измаильский отдел полиции сообщила соседка пострадавших, которая ухаживала за домом, пока хозяева находились в отъезде. Во дворе женщина увидела темное пятно на тротуарной плитке, а также осколки стекла из окна дома.

С места происшествия правоохранители изъяли обломки и фрагменты гранаты РГД-5, которые отправили на экспертизу. При взрыве никто не пострадал.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Полиция не называет имени владельца частного дома. Однако ранее сообщалось, что в Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова. Местное издание БессарабияINFORM публиковало фото с места события, они совпадают с фотографиями полиции.