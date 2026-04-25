В Запорожье в квартире взорвалась граната: погибла женщина, двое пострадавших — видео
В Запорожье мужчина взорвал гранату в квартире (Фото: fsHH / Pixabay)
В Запорожье полицейские оказали домедицинскую помощь двум мужчинам, которые получили ранения от взрыва гранаты в одной из квартир. Еще одна женщина погибла.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
По информации правоохранителей, патрульные получили сообщение о взрыве в доме в Космическом районе Запорожья. Прибыв на место, они обнаружили двух мужчин с осколочными ранениями.
Полицейские оказали первую помощь: наложили турникеты, остановили кровотечение и применили давящие повязки. Впоследствии пострадавших госпитализировали.
Полиция сообщает, что в результате взрыва погибла женщина. По предварительным данным, в квартиру вошел сосед с предметом, похожим на гранату, после чего произошел взрыв.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются следователями.
4 апреля в Ровно полиция сообщила о задержании мужчины, который угрожал взорвать гранаты, после трех часов переговоров.
По данным правоохранителей, в полицию поступило сообщение от военнослужащего Национальной гвардии о том, что на улице Соборной во время проверки 43-летний житель поселка Оржев выдернул чеку гранаты и угрожал взорвать ее.
На место происшествия выехали правоохранители, взрывотехники и спецназовцы. С мужчиной проводили переговоры в течение трех часов. По их результатам полицейские задержали мужчину. Как оказалось, он находился в статусе СЗЧ (самовольное оставление части).