В Запорожье полицейские оказали домедицинскую помощь двум мужчинам, которые получили ранения от взрыва гранаты в одной из квартир. Еще одна женщина погибла.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По информации правоохранителей, патрульные получили сообщение о взрыве в доме в Космическом районе Запорожья. Прибыв на место, они обнаружили двух мужчин с осколочными ранениями.

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Полицейские оказали первую помощь: наложили турникеты, остановили кровотечение и применили давящие повязки. Впоследствии пострадавших госпитализировали.

Полиция сообщает, что в результате взрыва погибла женщина. По предварительным данным, в квартиру вошел сосед с предметом, похожим на гранату, после чего произошел взрыв.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются следователями.

4 апреля в Ровно полиция сообщила о задержании мужчины, который угрожал взорвать гранаты, после трех часов переговоров.

По данным правоохранителей, в полицию поступило сообщение от военнослужащего Национальной гвардии о том, что на улице Соборной во время проверки 43-летний житель поселка Оржев выдернул чеку гранаты и угрожал взорвать ее.

На место происшествия выехали правоохранители, взрывотехники и спецназовцы. С мужчиной проводили переговоры в течение трех часов. По их результатам полицейские задержали мужчину. Как оказалось, он находился в статусе СЗЧ (самовольное оставление части).