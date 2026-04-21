В Днепропетровской области мужчина взорвал гранаты: ранения получили пять полицейских

21 апреля, 12:10
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На Днепропетровщине мужчина взорвал гранаты (Фото: Национальная полиция Украины)

На Днепропетровщине мужчина взорвал гранаты (Фото: Национальная полиция Украины)

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате взрыва гранаты ранены пятеро полицейских. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, 21 апреля в 06:30 в полицию поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении мужчины в селе Николаевка. Сообщалось, что местный житель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и заявляет о наличии у него двух гранат.

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На место прибыли правоохранители и начали с ним переговоры. Во время общения мужчина сообщил, что открыл подачу газа в помещении, чем создал угрозу взрыва и жизни людей в соседних домах. Полицейские начали задержание злоумышленника.

В ответ мужчина бросил в сторону правоохранителей две гранаты, одна из них не сработала, а другая взорвалась.

Национальная полиция
Фото: Национальная полиция

Пятеро полицейских получили осколочные ранения различной степени тяжести, их госпитализировали. Среди раненых — сотрудники группы оперативного реагирования и отделения полиции № 3 Синельниковского районного управления.

Несмотря на ранения, полицейские задержали местного жителя и изъяли фрагменты гранат и запал к ним.

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15 апреля патрульная полиция Киева заявила, что правоохранители применили табельное оружие, чтобы остановить водителя-нарушителя в Печерском районе. По данным полиции, во время бегства он наехал на одного из правоохранителей и протаранил служебное и гражданское авто.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Полиция Днепропетровская область Боеприпасы

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