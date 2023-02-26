В Запорожье произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке 26 февраля, 11:07 Последствия взрыва газа в Запорожье, 25 февраля 2023 (Фото:ГСЧС Запорожской области / Facebook)

В Запорожье в субботу, 25 февраля, взорвался газ в одной из квартир пятиэтажного дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Запорожской области в Facebook.



Житель одной из соседних квартир услышал взрыв и пошел в подъезд, где увидел выбитую дверь в одном из помещений. Зайдя внутрь, он обнаружил женщину на полу, а также небольшое воспламенение шкафа и пола, которое погасил с помощью подручных средств.



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В кухне он услышал шипение, поэтому отодвинул газовую плиту и перекрыл вентиль, после чего вызвал экстренные службы и таким образом предотвратил дальнейшую утечку газа, что привело бы к большим разрушениям.

Спасатели, которые прибыли на место инцидента, передали 75-летнюю пострадавшую медикам. Женщину госпитализировали в больницу.