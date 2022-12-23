Взрыв авто в Мелитополе. Пострадал местный полицейский-предатель, ему оторвало ногу — мэр 23 декабря, 17:03 Один из пострадавших — бывший сотрудник внутренней безопасности Нацполиции Андрей Блавацкий (Фото:bayraktar_1love/Twitter)

В результате взрыва автомобиля во временно оккупированном Мелитополе пострадал местный полицейский-коллаборант.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

По его данным, один из пострадавших — бывший сотрудник внутренней безопасности Нацполиции Андрей Блавацкий, который перешел на сторону войск РФ. После оккупации Мелитополя Блавацкий получил от захватчиков место «начальника Линейного отдела милиции».

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«Сегодня карьерный взлет предателя также ярко закончился. По предварительным данным от взрыва ему оторвало ногу и сейчас стоит вопрос, останется ли вторая», — подчеркнул Федоров.

Днем в пятницу, 23 декабря, в центре захваченного войсками РФ Мелитополя прогремел взрыв. Федоров сообщал, что взорвалось авто, которым пользовались российские оккупанты.

По словам пропагандистов, в автомобиле находились сотрудники российских спецслужб.