Взрыв авто в Киеве с четырьмя пострадавшими детьми. Что стало причиной

Фрагменты из машины отправили на экспертизу, по результатам которой будет известно, что именно стало причиной взрыва

Состояние трех девочек, пострадавших от взрыва автомобиля в Киеве, стабилизировалось после операций. В то же время 5-летний мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил и.о. главного врача Охматдета Алексей Бебешко. У ребенка множественные ранения черепа и грудной клетки. Также у мальчика повреждено зрение. По словам врача, сначала медики планируют удалить посторонние предметы, а затем бороться за восстановление зрения. Об этом - в сюжете Радио НВ.

"У него были проникающее ранения брюшной полости, там два инородных тела. Утром появилось подозрение на перфорацию полового органа. Хирурги проверяют это ургентно для ревизии, оценки ситуации и удаления инородных предметов для стабилизации положения в дальнейшем", - сообщил Бебешко.

Владелец авто, в котором произошел взрыв

Между тем правоохранители задержали владельца автомобиля, из-за взрыва в котором пострадали дети. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, нашли мужчину в Ровенской области. Вероятно, заделкой взрывчатки владелец хотел предотвратить кражу инструментов с его машины, предположил министр.

Владелец Волги понесет ответственность за незаконное обращение с оружием или взрывными веществами

Как сообщила заместитель начальника отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в городе Киеве Яна Неруш, по предварительной версии дети играли во дворе, залезли в заброшенный автомобиль, в салоне которого нашли неизвестный предмет, похожий на коробку.

Когда они попытались ее открыть, произошел взрыв, добавила Неруш.

"С места происшествия эксперты изъяли фрагменты, которые направили на проведение экспертизы, по результатам которой будет известно, что именно взорвалось. 14 июня следствием Святошинского управления полиции сведения об этом событии были зарегистрированы. Было начато уголовное производство по статье 236 части 1 Незаконное обращение с оружием или взрывными веществами УК", - отметила Неруш.

Однозначно понести ответственность за незаконное обращение с оружием или взрывными веществами должен владелец Волги, если будет доказано, что взрывчатка принадлежала именно ему и установленная им.

Инцидент актуализирует вопрос ответственности за брошенные на улице авто

Об этом сообщила юрист-криминолог Анна Маляр. Кроме того, в этом инциденте актуализируется еще один вопрос - ответственность за брошенные на улице авто. Но опять же о нарушении говорить нельзя, говорит юрист, если человек на законных основаниях является владельцем авто и оно припарковано в предназначенном для этого месте.

"Тот факт, что владельца задержали, когда он покинул Киев и находился в другом регионе, возможно, это свидетельствует о том, что он знает очень хорошо, кто это сделал. Если у жителей двора или района действительно возникает подозрение, что авто заброшенное, у него нет владельцев, что там может находиться что-то опасное, то они могут обращаться в правоохранительные органы", - сказала юрист.

Накануне в Святошинском районе Киева произошел взрыв в припаркованном автомобиле, в результате которого четверо детей получили ранения и были госпитализированы.

Сегодня в Киеве возле Южного вокзала умер водитель за рулем пассажирского автобуса Mercedes, в котором находились 25 детей. Во время движения водителю стало плохо. Он упал на руль и потерял сознание. Среди пассажиров пострадавших нет.