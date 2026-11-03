Разработчики приложения Повітряна тривога объяснили, как злоумышленники рассылали фейковые оповещения

Разработчики приложения Повітряна тривога объяснили, как посторонние лица смогли разослать пользователям фейковые сообщения о радиационной опасности, химической атаке и уличных боях. По их данным, злоумышленники получили несанкционированный доступ к интерфейсу оператора системы и использовали его для распространения ложных оповещений.

Об этом сообщили на странице приложения 3 ноября.

В команде уточнили, что Повітряна тривога — это не просто мобильное приложение, а целая программная экосистема, разработанная компаниями Ajax Systems и Stfalcon при поддержке Министерства цифровой трансформации. Она включает в себя интерфейс оператора, мобильные приложения, карту воздушных тревог, API, а также другие продукты и интеграции.

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Система получает информацию об угрозах от операторов гражданской защиты и лиц, ответственных за оповещение в громадах. После этого сообщения передаются пользователям приложения и другим подключенным системам — в частности, картам тревог, громкоговорителям и уличным сиренам.

Разработчики подчеркнули, что посторонние лица получили доступ именно к интерфейсу оператора, а не к мобильному приложению. Помимо ложных сообщений об угрозах, злоумышленники отправляли пользователям специально сформированные уведомления на русском языке со ссылкой на сторонний Telegram-канал.

После обнаружения инцидента команда совместно с профильными службами и министерствами временно приостановила работу интерфейса оператора и серверной части приложения. После проверки и устранения причин вмешательства основные функции были восстановлены в течение двух часов. В настоящее время разработчики продолжают аудит безопасности и работают над восстановлением отображения целей на карте.

В команде также заверили, что персональные данные пользователей не пострадали. По их словам, приложение не хранит и не передает такие данные, а также не имеет доступа к важным функциям смартфона. Информацию о якобы имевшей место утечке данных, взломе телефонов и учетных записей, а также заражении устройств вирусами разработчики назвали ложной.

Кибератака на систему оповещения о воздушной тревоге — что известно

Около 22:50 в воскресенье, 1 ноября, пользователи приложения Повітряна тривога (в частности, в Киеве) одновременно получили оповещения о радиационной и химической опасности, а также об угрозе уличных боев. Как отметили в центре SPRAVDI, приложение также выдало на русском языке предупреждение о якобы запуске ракет Орешник. Вскоре Воздушные силы ВСУ сообщили, что приложение, вероятно, было взломано, и заверили, что никакой радиационной угрозы нет. Факт взлома подтвердил и Центр противодействия дезинформации, призвав не переходить по подозрительным ссылкам.

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В ГСЧС и КГГА тогда подчеркнули, что общенациональная система оповещения, уличные сирены и приложение Київ Цифровий работают в штатном режиме. На следующий день спикер Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что взлом никак не повлиял на работу Сил обороны, поскольку Повітряна тривога — это лишь дополнительный способ оповещения, а не приложение самих Воздушных сил.

Ночью в России заявили о взломе приложения МЧС, пользователи которого получили сообщение о ядерной угрозе. Волонтер Сергей Стерненко опубликовал скриншот, на котором россиян предупреждали о «пуске ядерных боеголовок».

2 ноября приложение частично возобновило работу после хакерской атаки. На карте отображаются желтый уровень опасности, означающий угрозу со стороны дронов, и красный — при массированной атаке дронов или ракет. Отображение самих целей на карте еще восстанавливают.