Хакеры взломали сайт The Kyiv Independent и рассылали фейковые сообщения о «ядерной боеголовке на Киев»

Как рассказала главный редактор The Kyiv Independent Ольга Руденко, этот взлом стал первым за почти пять лет работы издания (Фото: News Mag / Flickr)

В ночь на 4 ноября хакеры атаковали сайт издания The Kyiv Independent. Им удалось получить доступ к системе рассылки и отправить сообщения, напоминающие те, что появлялись после взлома государственного приложения для оповещения о воздушной тревоге .

Об этом сообщила главный редактор издания Ольга Руденко.

«С вчерашней ночи The Kyiv Independent подвергается хакерской атаке, скорее всего российской», — написала она.

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Как рассказала журналистка, этот взлом стал первым за почти пять лет работы издания.

По словам Руденко, хакеры получили доступ к системе CMS (т. н. «админке») сайта и одному из сервисов рассылки.

«Они использовали это, чтобы разослать рассылку на адреса из нашей базы подписчиков и опубликовать аналогичные посты на сайте. Сообщения были на русском языке и по содержанию напоминали сообщение, которое хакеры разместили в государственном приложении воздушной тревоги при взломе три дня назад. Мы не можем подтвердить, что источник атаки тот же, но есть общие признаки», — написала главный редактор.

Как сказала Руденко, опубликованные хакерами посты на сайте сразу удалили, подписчикам отправили письмо с объяснением ситуации, а уязвимость в системе безопасности ночью обнаружили и устранили.

«Но сегодня днём началась вторая волна. На этот раз хакеры разослали письма на русском и английском языках. Наша команда сейчас работает в полную силу, чтобы разобраться с этим как можно быстрее и устранить все возможные уязвимости», — рассказала главный редактор The Kyiv Independent

Кроме того, Руденко заверила, что финансовая информация (в частности, банковские данные людей, поддерживающих издание) находится в безопасности.

«Пока нет оснований полагать, что хакеры получили доступ к чему-либо, кроме админки и сервиса отправки, но мы продолжаем это проверять», — отметила она.

Кибератака на систему воздушной тревоги — что известно

Около 22:50 в воскресенье, 1 ноября, пользователи приложения «Воздушная тревога», в частности в Киеве, одновременно получили уведомления о радиационной и химической опасности, а также об угрозе уличных боев. Как отметили в центре SPRAVDI, приложение также вывело на русском языке предупреждение о якобы запуске ракет «Орешник». Воздушные силы ВСУ вскоре сообщили, что приложение, вероятно, взломали, и заверили, что никакой радиационной угрозы нет. Взлом подтвердил и Центр противодействия дезинформации, призвав не переходить по подозрительным ссылкам.

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В ГСЧС и КГГА тогда подчеркнули, что общегосударственная система оповещения, уличные сирены и приложение «Киев Цифровой» работают в обычном режиме. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат на следующий день пояснил, что взлом никак не повлиял на работу Сил обороны, ведь «Воздушная тревога» — лишь дополнительный способ оповещения, а не приложение самих Воздушных сил.

Ночью в России заявили о взломе приложения МЧС, пользователи которого получили уведомления о ядерной угрозе. Волонтер Сергей Стерненко опубликовал скриншот, на котором россиян предупреждали о «запуске ядерных боеголовок».

2 ноября приложение частично возобновило работу после хакерской атаки. На карте отображаются желтый уровень опасности, означающий угрозу со стороны дронов, и красный — для массированной атаки дронов или ракет. Отображение самих целей на карте пока восстанавливается.

3 ноября разработчики приложения «Воздушная тревога» пояснили, что злоумышленники получили несанкционированный доступ к интерфейсу оператора системы и использовали его для распространения ложных уведомлений.

Разработчики, в частности, подчеркнули, что посторонние лица получили доступ именно к интерфейсу оператора, а не к мобильному приложению. Помимо ложных сообщений об угрозах, злоумышленники отправляли пользователям специально сформированные уведомления на русском языке со ссылкой на сторонний Telegram-канал.