Взлетевшие до небес цены в отелях и перекрытый Крещатик. Как Киев готовится к финалу Лиги чемпионов

Польский болельщик Войтек Вошинский (на фото слева) нашел себе жилье в Facebook-группе Kyiv FREE couch for football fans 26 / 05 / 18

Заоблачные цены на отели, бесплатное жилье от простых киевлян и надежды городских чиновников на резкую прибавку турпотока - так украинская столица готовится к финальному матчу Лиги чемпионов, пишет журнал Новое Время.

Ценовая политика киевских отельеров

Иностранных фанатов к числу везунчиков не отнесешь: цены в киевских отелях и частных апартаментах на время финального матча взлетели до небес.

Профильные сайты полны невероятных объявлений. Так, квартира площадью 100 кв. м на Позняках сдается на два дня за $ 6,8 тыс. А вот гостиница Harmony in Andreew descent с радостью предлагает пожить у себя с 26 по 27 мая за 100 тыс. грн, хоть обычная цена такого номера в отеле не превышает 1,5 тыс. грн.

По оценкам международной консалтинговой компании CBRE Ukraine, стоимость номеров в некоторых киевских отелях превысила их же прошлогодние прайсы в 40–45 раз.

25-летний поляк Войтек Вошинский, заядлый болельщик Ливерпуля, решил: 26 мая он точно будет в Киеве.

Однако Вошинский не готов смотреть на футбол глазами владельцев киевского гостиничного фонда. “Цены просто сумасшедшие. Я мог взять место в хостеле в Варшаве за € 12, а сейчас в Киеве такое же место стоит € 100–200”, - рассказывает поляк.

Чтобы как‑то выйти из положения, он обратился в группу Kyiv FREE couch for football fans 26 / 05 / 18, созданную жителями украинской столицы в соцсети Facebook специально для приезжих фанатов. Ее суть - коуч-серфинг, бесплатное размещение туристов в своих квартирах. В группе участвуют уже 6,5 тыс. киевлян.

Благодаря этим людям Вошинский нашел себе подходящее жилье в Киеве.

Кто еще собирается заработать

На туристах заработают не только отели, но и рестораны, уверена Ольга Насонова, гендиректор компании Ресторанный консалтинг. Мол, кардинальных изменений в работе общепита ради болельщиков ждать не стоит. Но можно рассчитывать, что рестораторы приведут в порядок свои англоязычные меню, оформят помещения футбольной атрибутикой и запустят летние террасы с телевизорами.

“Речь идет максимум о трех днях, когда рестораторы смогут больше заработать. Как показывает практика, в такие дни доход ресторанов повышается в среднем до 50%”,- отмечает Насонова.

Есть и еще одна категория счастливцев - перекупщики. В свободной продаже билеты на финал стоили от € 70 до € 470. Но сейчас УЕФА уже все распродал. Те места, которые в официальной версии оценивались, к примеру, в € 320, на черном рынке столицы предлагают уже за € 2 тыс.

Временные неудобства

Однако большинство киевлян, даже если они задействованы в отельном, ресторанном или билетном бизнесе, сегодня можно считать “пострадавшими”. Из-за открытия фан-зоны на Крещатике главную улицу столицы уже перекрыли - в таком состоянии она будет пребывать до 30 мая. В итоге городские автомобилисты столкнулись с грандиозными пробками, дополнительно “усиленными” ремонтами ряда других киевских улиц.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №18 от 17 мая 2018 года