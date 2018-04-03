Повестка в суд через мессенджер. В Украине заработает новая система судебных оповещений

За ходом и статусом своей судебной тяжбы можно будет следить в мессенджерах

Украинцы смогут получать уведомления о судебных делах через мессенджеры. Это можно будет сделать через подписку на сервис мониторинга регистрационных данных отечественных компаний и судебного реестра Opendatabot, рассказывает в своем сюжете Радио НВ.

Как это работает

До сих пор в стране остается рейдерская практика, когда компаниям или людям намеренно не сообщают о судебных заседаниях, где принимаются решения об отчуждении их активов и имущества. Часто об этом они узнают уже постфактум, когда сроки подачи апелляции на судебные решения прошли, рассказал Радио НВ основатель сервиса Opendatabot Алексей Иванкин.

Однако пока власти не заинтересованы в улучшении сервиса доступа к такой информации для украинцев. По словам Иванкина, в основном люди получают два типа отказов на свои письма с предложениями: или это не предусмотрено постановлением правительства об открытых данных, или это не соответствует внутренним инструкциям учреждений.

Вы просто набираете Opendatabot в своем Facebook, Telegram или Viber и находите нашего бота - это будет обычный собеседник в мессенджере

Говоря об опыте других стран в использовании специальных способов оповещения о судебных делах, основатель Opendatabot отметил, что там часто не используют особые механизмы или ботов. Ведь за рубежом работает без сбоев почта, а главное - правосудие не используют для нелегального отчуждения имущества.

"Вы просто набираете Opendatabot в своем Facebook, Telegram или Viber, находите нашего бота - это будет обычный собеседник в вашем мессенджере, - объясняет Иванкин. - Там мы сразу к вам подключаемся, предлагаем найти вашу компанию и подписаться на нее. Дополнительно мы также предлагаем подписаться не только на изменения каких-то регистрационных данных по вашей компании или получение новых проверок, статус плательщика НДС, но также и возможное появление новых судебных дел, где вы указаны как ответчик".

Зачем нужна новая система

К сожалению, в Украине есть случаи, когда повестки в суд для сторон процесса приходят с опозданием, в том числе и намеренно, говорит об опыте своей практики адвокат Андрей Верба. Кроме того, нельзя исключать и человеческий фактор. Из-за большой текучки кадров и нагрузок на почте почтальон порой физически не может доставить уведомление. Поэтому он может собственноручно расписаться в документе о получении оповещения другим человеком и ждать, когда сам получатель придет в почтовое отделение.

Однако адвокат отметил, что каждый человек как сторона процесса может подать заявление в суд о направлении ему повесток через СМС-сообщения. Поэтому такой сервис с мессенджером может быть хорошей альтернативой для существующих механизмов.

"Люди которые не судились, у которых первый опыт – никто, естественно, никогда не проверяет эту информацию, - говорит Верба в комментарии Радио НВ. - Те люди, которые уже судились или находятся в процессе и у них есть свободное время, им интересно контролировать процесс, - то они да, уже через судебную власть будут проявлять такую инициативу и интересоваться ходом своего дела, помимо адвоката".

В современном мире нужен уже не просто электронный ящик, необходимо переходить к так называемому электронному кабинету граждан

Государственным органам власти нужно быть первыми в продвижении различных электронных методов оповещений граждан, заявил Радио НВ руководитель группы Электронная демократия Реанимационного пакета реформ Сергей Лобойко. По его словам, во многих странах мира у каждого гражданина есть государственная электронная почта, через которую и происходит общение официальных органов с людьми. Такой частный эксперимент с оповещением о судебных делах через мессенджеры может выстроить будущую модель общения государства с гражданами, а также модель предоставления им различных документов, выписок, справок, что сэкономит время и бумагу.

"В современном мире нужен уже не просто электронный ящик, необходимо переходить к так называемому электронному кабинету граждан - с нормальной системой идентификации, с доступом сразу ко всем другим сервисам, с историей взаимодействия с этими сервисами, с информацией о том, кто и где запрашивал твою персональную информацию - чтобы это тоже видеть", - убежден Сергей Лобойко.

В начале февраля Антирейдерская комиссия Минюста вернула в собственность одного из банков 113 га земли в Киеве, которые были незаконно отчуждены, предотвратив нанесение убытков государству на сумму 3,7 млрд грн.