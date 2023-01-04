«Отправят на передовую». Близкие выживших в Макеевке «мобиков» считают, что РФ попробует избавиться от ненужных свидетелей 4 января, 09:54 В результате удара по Макеевке были ликвидированы или ранены сотни оккупантов (Фото:t.me/rian_ru)

Родственники так называемых «мобиков», которым удалось выжить после удара по расположению ВС РФ во временно оккупированной Макеевке, опасаются за их дальнейшую судьбу.

Как сообщают Важные истории, по их словам, тех, кто может рассказать о халатности российского командования, которая привела к столь огромным потерям, «хотят списать как ненужных свидетелей».

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«Туда едет комиссия, и мы боимся, что их могут отправить куда-то», — заявила родственница одного из мобилизованных из Самарской области.

Такого же мнения и еще одна собеседница издания, которая заявила, что ее мужа и других выживших после ракетной атаки хотели собрать, «чтобы они шли в наступление», но среди командования пошел «резонанс».

«В связи с этим какая-то часть пошла не пойми куда, они все разбрелись. В наступление идти — надо быть полным идиотом, учитывая, что у них нет ничего. И слушать вышестоящие инстанции — ради чего? Это заранее обречение на смерть. Те, кто поумнее, со своим начальством собрались, пошли в другую сторону — в укрытия какие-то. Я думаю, что запросто их могут послать куда угодно, лишь бы прикрыть это все мероприятие (расследование взрыва)», — уверена женщина.

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Кроме того, близкие российских захватчиков жалуются, что военное руководство до сих пор не составило списков погибших и раненых.

«Вам в любом случае не скажут, куда их везут. Уже третьи сутки идут, мне многие женщины пишут и звонят — у них тоже нет никаких известий, это, честно говоря, очень напрягает… Элементарно хотя бы списки, сука, составьте! Кто жив, кто мертв, кто в госпитале», — возмущается жена одного из раненых оккупантов.

Удар по расположению войск РФ в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь, непосредственно во время выступления российского диктатора Владимира Путина.

В результате ракетной атаки были ликвидированы несколько сотен оккупантов, в основном из числа мобилизованных.