«Отправят на передовую». Близкие выживших в Макеевке «мобиков» считают, что РФ попробует избавиться от ненужных свидетелей

4 января, 09:54
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В результате удара по Макеевке были ликвидированы или ранены сотни оккупантов (Фото:t.me/rian_ru)

В результате удара по Макеевке были ликвидированы или ранены сотни оккупантов (Фото:t.me/rian_ru)

Родственники так называемых «мобиков», которым удалось выжить после удара по расположению ВС РФ во временно оккупированной Макеевке, опасаются за их дальнейшую судьбу.

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Как сообщают Важные истории, по их словам, тех, кто может рассказать о халатности российского командования, которая привела к столь огромным потерям, «хотят списать как ненужных свидетелей».

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«Туда едет комиссия, и мы боимся, что их могут отправить куда-то», — заявила родственница одного из мобилизованных из Самарской области.

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Такого же мнения и еще одна собеседница издания, которая заявила, что ее мужа и других выживших после ракетной атаки хотели собрать, «чтобы они шли в наступление», но среди командования пошел «резонанс».

«В связи с этим какая-то часть пошла не пойми куда, они все разбрелись. В наступление идти — надо быть полным идиотом, учитывая, что у них нет ничего. И слушать вышестоящие инстанции — ради чего? Это заранее обречение на смерть. Те, кто поумнее, со своим начальством собрались, пошли в другую сторону — в укрытия какие-то. Я думаю, что запросто их могут послать куда угодно, лишь бы прикрыть это все мероприятие (расследование взрыва)», — уверена женщина.

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Кроме того, близкие российских захватчиков жалуются, что военное руководство до сих пор не составило списков погибших и раненых.

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«Вам в любом случае не скажут, куда их везут. Уже третьи сутки идут, мне многие женщины пишут и звонят — у них тоже нет никаких известий, это, честно говоря, очень напрягает… Элементарно хотя бы списки, сука, составьте! Кто жив, кто мертв, кто в госпитале», — возмущается жена одного из раненых оккупантов.

Удар по расположению войск РФ в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь, непосредственно во время выступления российского диктатора Владимира Путина.

В результате ракетной атаки были ликвидированы несколько сотен оккупантов, в основном из числа мобилизованных.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Макеевка Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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