Выживание в сложных условиях. Что больше всего волновало украинцев в 2018 году Вчера, 16:26 143 Цей матеріал також доступний українською Pixabay/moreharmony Рост цен является важнейшей проблемой Pixabay/moreharmony

В 2018 году украинцев лично волновал рост цен, плохая медицина и безработица. Важнейшими проблемами для Украины являются военные действия на Донбассе, коррупция и низкий уровень производства.

Соответствующие данные, полученные на основе опросов граждан, обнародовала социологическая группа Рейтинг. О том, что волнует украинцев, – в сюжете Радио НВ.

Согласно исследованию, рост цен является важнейшей проблемой, которая волновала украинцев лично в 2018 году. Это волнует более 60% опрошенных. На второй позиции – система здравоохранения.

Каждый третий респондент назвал эту проблему самой важной. В то же время, для каждого четвертого гражданина главной проблемой является социальная защита бедных и безработицы. А вот для около 10% главным является некомпетентность власти, задержка соцвыплат, политическая нестабильность и преступность.

Наименьшей проблемой украинцы назвали статус русского языка

В то же время главными проблемами страны в конце 2018 года украинцы в первую очередь называют военные действия на Донбассе и коррупцию в государственных органах. Таких граждан почти половина. Каждый четвертый называет основной проблемой низкий уровень производства, рост цен и некомпетентность власти. И только каждый пятый в этой номинации отмечает политическую нестабильность.

По данным опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного в ноябре-декабре 2018 года, только треть респондентов ожидают, что ситуация в Украине в результате предстоящих выборов президента улучшится.

Наименьшей проблемой, как для себя, так и для страны в целом, украинцы назвали статус русского языка – таких людей всего 22%.

Исследование проводилось по заказу Международного Республиканского Института с 13 по 27 декабря 2018 года. Опрошено около 2,5 тысячи респондентов по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2%.

Выживание в сложных условиях

Рост цен – это вопрос цены жизни, отметил в комментарии Радио НВ заместитель директора социологической группы Рейтинг Любомир Мысов. Само выживание в сложных социально-экономических условиях, по словам социолога, было в приоритете украинцев в 2018 году.

За пять лет люди привыкли к войне

В эту категорию входят три проблемы: цены на питание, тарифы и коммунальные услуги, а также уровень зарплат и соцвыплат, добавил социолог.

"Личный уровень проблем – насколько вы можете обеспечить свою жизнь. Это, собственно, вопрос роста цен, который является номером один во всех рейтингах. Война была проблемой личностной в 2014 году, когда все за это переживали. Очевидно, что за пять лет люди привыкли к войне. И у вас в уровне потребностей поднимается на первые строчки ваши личные вопросы. Личные вопросы касаются вашей жизни", – отметил Мысов.



Трудности и семейная поддержка

На выживании человек сосредотачивается, когда все остальное потерял, или оно временно недоступно, отметил в комментарии Радио НВ психолог и гештальт-терапевт Георгий Шевченко.

Общество изменится в целом, когда украинцы наладят отношения в семьях

По его словам, с любыми трудностями прежде всего помогает справляться семья. Если в семье хорошие отношения, тогда люди легче реагируют на жизненные трудности, ведь чувствуют поддержку. Это не значит, что не нужно ссориться. Нужно уметь не только мириться, но и конфликтовать. А также проговаривать проблемы, добавил психолог.

"В основном здесь речь не идет о том, что действительно не хватит денег на хлеб. Просто приводит к фоновой тревоге, нестабильность. Определенная нестабильность – это не так плохо. Конечно, я не говорю абсолютно. Стабильность так же может приводить к депрессии. Люди, у которых хорошие отношения, здоровые, не идеальные, а здоровые, они на такие вещи реагируют более менее. На колебания цен, на все остальное. Здоровый конфликт – это необходимая часть здоровых отношений", – отметил Шевченко.



Общество может измениться в целом только тогда, когда украинцы наладят отношения в семье, считает Георгий Шевченко.

По данным опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного в ноябре-декабре 2018 года, только треть респондентов ожидают, что ситуация в Украине в результате предстоящих выборов президента улучшится.