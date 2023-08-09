«Директор» Бердянского порта, который помог оккупантам похитить зерна на 30 миллионов долларов, получил 10 лет тюрьмы 9 августа, 17:43 Владимир Стельмаченко (Фото:Центр Миротворец)

«Директора» Бердянского порта Владимира Стельмаченко, который помог российским оккупантам вывезти на 30 миллионов долларов украинского зерна, приговорили к 10 годам за решеткой.

Об этом в среду, 8 августа, сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.

По информации Службы безопасности, под руководством «директора» оккупанты с июня 2022 года из захваченного морского порта переправили в РФ почти 150 тысяч тонн пшеницы на сумму более 30 миллионов долларов.

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Суд назначил ему 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Однако из-за того, что злоумышленник скрывается на временно оккупированной части Запорожской области, начало срока отбывания наказания будет считаться со дня его задержания.

По данным СБУ, преступник был бывшим начальником отдела оперативного реагирования Бердянского порта и после оккупации города пошел на сотрудничество с россиянами.

За это гауляйтер Александр Сауленко подал его «кандидатуру» на «должность» главы захваченного порта.

После «назначения» он начал выполнять российские приказы о передаче всего имущества украинского порта «на баланс» местной оккупационной «власти».

Однако главной задачей злоумышленника было способствовать россиянам в массовом вывозе украинского зерна с временно оккупированной территории в страну-агрессора России.

Для транспортировки агропродукции мужчина привлек морские суда Сормовский-48 и ZHIBEK ZHOLY, а на рейдах их сопровождали боевые корабли Черноморского флота РФ

На основании собранных СБУ доказательств суд признал пособника врага виновным по ч. 1 ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).