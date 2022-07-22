Экспорт зерна из Украины предполагает частичное разминирование портов — NYT 22 июля, 02:38 Украина, Россия и Турция в пятницу, 22 июля, подпишут соглашение, предложенное ООН по зерну (Фото:pixabay/pexels)

Часть минных заграждений у портов на юге Украины будет снята в рамках договоренностей об экспорте зерна. Проход судов до международных вод обеспечат украинские флот и береговая охрана.

Об этом пишет The New York Times.



Затем иностранные экипажи доставят корабли в Стамбул, а затем отправятся в другие пункты назначения.

Полное разминирование проводиться не будет. Проверку судов, направляющихся в порт Украины, на предмет того, не перевозится ли на них оружие, обеспечит Турция, добавляет издание.

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В Стамбуле будет создан центр управления для наблюдения за операцией, а турецкие чиновники будут играть главную роль в проверке судов, отмечает издание.

Украина, Россия и Турция в пятницу, 22 июля, подпишут соглашение, предложенное ООН, о разблокировке экспорта украинского зерна.

В Стамбуле в среду, 13 июля, прошла первая четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой принимали участие представители Украины, России, Турции и ООН.

Министр обороны Турции сообщил, что делегации договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», в том числе «совместный контроль в пунктах отправления и прибытия».

Страна-агрессор Россия умышленно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.

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