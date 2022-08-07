На следующей неделе вывоз зерна начнется в порту Южный

7 августа, 05:34
Корабль с зерном (Фото:Мустафа Найем/Facebook)

Корабль с зерном (Фото:Мустафа Найем/Facebook)

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что на следующей неделе в рамках «зерновой инициативы» начнет работать порт Южный.

«На следующей неделе планируем присоединить к „зерновой инициативе“ и порт Южный. Работающий коридор из трех портов — Одесса, Черноморск и Южный — позволит нам в течение месяца выйти на 3 млн тонн экспорта украинской агропродукции», — заявил Найем.

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В понедельник, 1 августа, из Одесского морпорта вышло судно RAZONI с грузом в 26 тыс. тонн кукурузы под флагом Сьерра-Леоне — впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Судно направилось в Ливан.

22 июля Украина подписала с Турцией и ООН соглашение о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор, Украина напрямую не подписывала никаких договоров со страной-агрессором.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

В Турции создали инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

В Мининфраструктуры заявили, что через три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции.

https://www.youtube.com/watch?v=kX3M-t3hId8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Зерно Мустафа Найем Война в Украине Война России против Украины Продовольственный кризис

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