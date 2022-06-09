Разминирование украинских портов может занять месяцы — ООН 9 июня, 03:52 Цей матеріал також доступний українською Погрузочный кран в порту временно оккупированного Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник по морской безопасности Международной морской организации ООН Питер Адамс заявил, что для разминирования украинских портов и акваторий Черного и Азовского морей может потребоваться месяцы.



Об этом сообщает Bloomberg.

«Даже если порты захотят открыться завтра, потребуется некоторое время, прежде чем корабли смогут войти или выйти. На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев», — заявил Адамс.

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Он отметил, что в украинских портах находятся приблизительное 450 иностранных моряков и 80 кораблей. Треть из них — с Филиппин, много из Турции, Сирии и Азербайджана.

В пятницу, 3 июня, российский диктатор Владимир Путин заявил, что проблемы с вывозом зерна из Украины «нет», и его якобы можно вывозить по пяти направлениям. Он заявил, что Россия якобы со своей стороны готова обеспечить «безопасный» вывоз зерна через подконтрольные ему порты.



Заявления западных стран о том, что Россия не дает вывозить зерно из Украины, он назвал «блефом».



Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу железной дорогой, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов.

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