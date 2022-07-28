В ООН надеются, что первое судно с украинским зерном может выйти из порта 29 июля 28 июля, 20:50 Стороны продолжают подготовку к разблокировке экспорта украинского зерна через Черное море (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Первое судно с украинским зерном может выйти из черноморского порта в рамках соглашения об экспорте 29 июля. Об этом заявил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во время брифинга в четверг, 28 июля, сообщает агентство Reuters.

«Мы планируем, но надеемся, что первые рейсы из этих портов состоятся в течение нескольких дней — возможно, завтра… Конечно, в этих портах есть суда с зерном на борту, готовые к отправке, и они выйдут первыми, а потом мы начнем заход судов — инспекцию и заход», — сказал он.



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По словам представителя ООН, стороны до сих пор прорабатывают детали безопасного прохода судов по «зерновому коридору».

Накануне в Министерстве инфраструктуры сообщили, что морские порты Черноморск, Одесса и Южный начали готовиться к погрузке и отправке зерна.

23 июля, менее чем через сутки после подписания соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.



В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию. В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану».



Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.



В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.



В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.



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