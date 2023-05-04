Из Украины через Иран хотели вывезти авиадвигатели. Конечным адресатом могла быть Россия — ВВС 4 мая, 15:46 Ан-74 — близкомагистральнымй транспортный самолет, созданный для эксплуатации в районах Арктики и Антарктиды. Он может перевозить грузы при температуре от -60 до +45 градусов и на любых широтах. Для России он критически важен для работы в полярных условиях (Фото:Getty Images)

На этой неделе украинские спецслужбы сообщили, что раскрыли схему вывоза в Иран двигателей для военно-транспортных самолетов Ан-74. Но интрига в этой истории — конечный получатель этих запчастей. По данным источников BBC, украинские следователи предполагают, что Иран — только страна-посредник, а настоящим покупателем может быть Россия.



У Службі безпеки України повідомили, що продавцями виявились двоє українських бізнесменів, які ховали авіапродукцію у своєму ангарі в Дніпрі.

За даними ВВС, ця історія почалася у 2011 році, коли в Україні ліквідували Львівські авіалінії. Тоді до Фонду держмайна мали передати все майно цієї авіакомпанії. Але як виявилось, від держави дещо приховали.

Частину авіаобладнання вкрали і розвезли по інших регіонах для подальшого продажу.

Так два турбореактивні авіадвигуни Д-36 опинилися в руках двох підприємців у Дніпрі, які займаються вантажними перевезеннями до країн Азії та Африки.

Фото: Запорізька прокуратура

Варто зазначити, що авіаційні запчастини в Україні підлягають експортному контролю, а тому так просто продати не вдасться.

Тож їх планували замаскувати, підробити документи і вивезти під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. За це іноземні покупці обіцяли українцям по 400 тисяч доларів за кожен двигун.

Хоча навіть поставки технологічної газової продукції в Іран з Дніпра, як це декларувалось, можуть здивувати. Адже Іран давно постачає Росії дрони-камікадзе, якими росіяни ледь не щодня нищать українські міста та села, зокрема і той же Дніпро.

Джерела у слідстві кажуть, що це може бути контрабандна схема переправки товарів військового призначення з України до Росії через треті країни. Цілком імовірно, що їх купували для військово-транспортних літаків російської армії.

Д-36 — це турбореактивний двоконтурний авіаційний двигун, серійне виробництво якого запустив запорізький завод Мотор Січ ще в 1977 році для літаків Антонова.

Фото: Запорізька прокуратура

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента корпорації Мотор Січ В’ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у тому, що завод незаконно постачав Росії авіадвигуни та запчастини до них.

Там використовували їх для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів, які активно брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Слідчі повідомили, що українські двигуни виявили в збитих російських вертольотах. Санкції обходили і купували потрібне обладнання через посередників в третіх країнах.

Тож виглядає так, що Росія далі продовжує шукати шляхи постачань з України критично важливих запчастин для своєї військової техніки.

Аналіз кореспондента ВВС Павла Аксьонова

Ан-74 — полярна модифікація транспортного літака Ан-72, дуже вдалого легкого транспортника, розробленого КБ Антонова ще у 1970-х роках.

За рахунок незвичайного розташування двигунів над верхньою площиною крила цей літак може виконувати польоти з невеликих злітно-посадкових смуг низької якості.

У полярних умовах Ан-74 іноді просто немає чим замінити. Коли у 2019 році організатори російського арктичного табору Барнео не змогли зафрахтувати український Ан-74, то експедицію просто скасували, бо інший літак не зміг би приземлитися на смугу на крижині.

Високі льотні якості цього транспортника зробили його дуже популярним — попри солідний вік, Ан-72 та Ан-74 продовжують літати у багатьох країнах. Найбільше таких літаків у Росії та Ірані. Їх використовують як військові, так і цивільні експлуатанти.

Обидві країни потрапили під міжнародні санкції, які позначилися, зокрема, і на стані їхнього авіаційного парку.

Росія, яка останніми роками намагалася розробити легкий транспортний літак Іл-112 В для своїх ВПС, так і не отримала його через складнощі з розробкою, а також через катастрофу прототипу в 2021 році.

Російська авіація має все більше проблем в умовах санкцій, але з урахуванням того, що Ан-74 — це літак з унікальними характеристиками, який складно замінити в умовах Крайньої Півночі, то не дивно, що росіяни докладають усіх зусиль, щоб підтримувати в льотному стані старіючий парк цих машин.