Дадут ли россиянам «зеленый коридор»? Ответы на главные вопросы об отступлении РФ из Херсонской области от Генштаба ВСУ 10 ноября, 15:26 Сюжет Украинские военные вблизи линии фронта в Херсонской области, 9 ноября 2022 (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

На удивление публичные заявления Москвы о выводе российских войск с правобережья Херсонской области, где расположен и Херсон, пока дали Украине больше поводов для сомнений, чем для эйфории.

Действительно ли российские силы готовы оставить Херсон, что происходит сейчас в городе и как дальше будут действовать ВСУ — НВ собрал ответы на эти вопросы из официальных заявлений Генштаба и спикеров ВСУ, а также представителей Офиса президента.

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Россия действительно уходит из Херсона?

Генштаб ВСУ пока не дает однозначных подтверждений о выводе российских войск из Херсонской области и самого Херсона. «Пока мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона», — заявил 10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Аналогичное заявление сделал бригадный генерал Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ.

К тому же, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, «Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя». «В городе сохраняется значительная часть российской группировки, в регион стягиваются дополнительные резервы», — заявил Подоляк 9 ноября.

По состоянию на 10 ноября как минимум часть войск РФ все еще остаются на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщила в эфире телемарафона Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

«Мы наблюдаем за маневрами врага. Действительно, они происходят в определенной части. Войска РФ перемещают вооружение, технику и подразделения, но при этом еще остаются силы и на правом берегу. В любом случае, сейчас идет военная операция, условия и направления которой мы не разглашаем, а делаем свою работу», — рассказала Гуменюк.

9 ноября в ОК Юг сообщали, что оккупанты создали на юге рубежи обороны, а основные регулярные войска врага "находятся на местах и готовы держать оборону".

Почему тогда Россия заявила о выводе войск?

На Херсонском направлении Силы обороны Украины действительно не оставили российским войскам возможности для снабжения своих войск. Как напомнил Валерий Залужный, в этом регионе ВСУ разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника, чем "не оставили врагу другого выхода, кроме как прибегнуть к бегству".

Поэтому, как и в предыдущих случаях — когда враг отходил из-под Киева и из Харьковской области, покидал остров Змеиный — вероятный уход из Херсона является результатом активных действий украинских защитников, подчеркнул Валерий Залужный. «За каждым так называемым „жестом доброй воли“ противника стоят колоссальные усилия наших войск», — напомнил главнокомандующий ВСУ.

Может это ловушка для ВСУ?

Не исключено, но командование ВСУ сохраняет бдительность и не доверяет заявлениям РФ о выводе войск из Херсона.

«Силы обороны не исключают провокаций от российских оккупантов и создания ошибочного впечатления об их истинных намерениях», — сказала 9 ноября руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

«Россиянам верить нельзя, мы в этом много раз убеждались. Искусство войны, в частности, включает в себя и искусство обмануть противника», — заявила 10 ноября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она также назвала заявления Шойгу и Суровикина «показательным кейсом, выполненным в российских традициях». «Все видели, каким образом это театрализованное представление происходит. Да, это сигналы, которые РФ подает в процессе войны своим потребителям информации и во внешний мир. Но мы еще напоминаем, что словам РФ мы не доверяем», — сказала Маляр.

Также она напомнила, что продолжающаяся на юге военная операция нуждается в режиме информационной тишины.

«Оккупанты пытаются заполнить информационное пространство своими сообщениями, чтобы подготовить оправдание на случай стремительного провала и дезориентировать местное население и Силы обороны Украины», — сказала она.

Просит ли российская армия о «зеленом коридоре» для отступления?

Нет. По словам Алексея Громова, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, Россия не обращалась к Украине о возможности организации «зеленого коридора».

«По имеющейся информации, ни к руководству ВСУ, ни к руководству Генерального штаба, а также к командованиям группировок войск российская сторона по созданию так называемого зеленого коридора не обращалась», — подчеркнул Громов.

Продолжают ли ВСУ наступление в Херсонской области?

Да, несмотря на двусмысленные заявления Москвы, ВСУ ведут наступательную операцию «в соответствии со своим планом», заверил Валерий Залужный. Он также озвучил свежие цифры об освобождении украинских территорий в Херсонской области по состоянию на 10 ноября:

с 1 октября продвижение войск ВСУ вглубь обороны противника на херсонском направлении составляет до 36,5 км,

обороны противника на херсонском направлении составляет общая площадь отвоеванной с 1 октября территории в Херсонской области — до 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом;

отвоеванной с 1 октября территории в Херсонской области — только за прошедшие сутки ( 9 ноября) на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв. км территории.

9 ноября) на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв. км территории. на направлении Первомайское-Херсон в течение 9 ноября ВСУ продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли — 157 кв. км.

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Впрочем, в ОК Юг подчеркивают, что текущая военная операция нуждается в режиме информационной тишины. «Освобождение территорий и населенных пунктов продолжается, но оглашение об этом предусматривает комплекс мер по обеспечению безопасности населения и подразделений», — напомнили в южном командовании.

Каковы дальнейшие планы россиян, если они уйдут из Херсона?

Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что Россия «хочет сделать Херсон «городом смерти». Уже сейчас российские военные минируют в городе все, что могут: квартиры, канализацию. А после ухода сил оккупантов российская артиллерия на левом берегу Днепра «планирует превратить город в руины», считает Подоляк.

«Таков „русский мир“: пришли, ограбили, отпраздновали, убили „свидетелей“, оставили руины, ушли», — резюмировал он.

Что сейчас происходит в Херсоне?

Согласно информации Генштаба в утренней сводке 10 ноября, из Херсона прекращен вывоз населения (так называемая «эвакуация») из-за отсутствия желающих. Кроме того, оккупанты прекратили выдачу зарплат и социальных выплат в Херсоне.

В целом, как сообщила Анна Маляр, враг продолжает искусственно создавать условия для гуманитарного кризиса в городе, заставляя людей покидать свои дома. «В частности, в населенных пунктах Херсонской области противник оборудует огневые позиции артиллерии в жилых застройках, разрушая жилые дома наших граждан. Кроме того, из-за низкой покупательной способности населения наблюдается закрытие магазинов, киосков, фактически прекращена поставка лекарств для населения», — рассказала Маляр. По ее словам, украинцы на южных оккупированных территориях вынуждены жить в условиях гуманитарной катастрофы.

Также оккупанты демонтируют элементы системы мобильного оборудования и изымают вай-фай роутеры, пытаясь повредить инфраструктуру связи и блокировать доступу украинцев к альтернативным источникам информации.

Кроме того, под предлогом военного положения оккупанты организовали массовое хищение материальных ценностей и предметов исторического и культурного наследия на захваченной территории. «Установлено, что оккупанты разграбили Херсонский областной художественный музей имени Шовкуненко и вывезли не только ценные экспонаты, но и обычные бытовые вещи. Из Государственного архива Херсонской области вывезено все офисное оборудование, а также архивные материалы, в том числе документы 18−19 веков», — рассказала Маляр.

Что делать жителям оккупированных территорий юга в ожидании ВСУ?

Анна Маляр 10 ноября призвала украинцев на временно оккупированных территориях: «Мы просим вас не сотрудничать с врагом, сопротивляться насколько это возможно и при этом сохранить вашу жизнь».