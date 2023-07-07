По новым правилам в Украине. Кого из военных выводят вне штата и какие выплаты предусмотрены с 1 июля 7 июля, 07:31 Вывод за штат: основания и выплаты военным по новым правилам (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Военных могут вывести вне штата по многим причинам, однако, сейчас чаще всего с этим сталкиваются военные на лечении. Юристы объяснили, что такое вывод за штат, когда и кого переводят в распоряжение и как меняются при этом выплаты.

Закон в Украине предусматривает десятки оснований для вывода военного вне штата. Однако, больше всего этот статус ощущается теми, кто находится в распоряжении более 2−3 месяцев, ведь это отражается на денежных выплатах военным.

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В течение месяцев с начала полномасштабного вторжения РФ юристы, волонтеры и военные пытались добиться изменений в законодательстве. Некоторые изменения были внесены законопроектом № 9342, который вступил в силу с 30 июня 2023 года.

Эксперты Юридической сотни рассказали NV, когда военного могут «вывести вне штата», пока он в больнице и в течение какого времени он получает денежные выплаты, если лечится.

По закону, после такого зачисления в распоряжение военный будет ждать решения вопроса о дальнейшей службе, а также со временем теряет выплаты. При этом время пребывания военнослужащего на лечении исключается из общего периода пребывания в распоряжении.

«Пребывание военнослужащих на длительном лечении является основанием для зачисления в распоряжение. Здесь возникает определенная коллизия, ведь в соответствии с приказом МОУ, военнослужащему, зачисленному в распоряжение, денежное обеспечение выплачивается в размере того денежного обеспечения, которое он получал в соответствии со своей занимаемой должностью, но не более чем два месяца», — сообщили юристы.

Общий срок сохранения денежного обеспечения военного на лечении может составлять четыре месяца. Далее же требуется заключение ВВК и индивидуальное решение о продлении выплат.

Вывод вне штата, или в распоряжение — основания

Специалисты из Юридической сотни поделились полным перечнем оснований вывода за штат и объяснили, как при этом меняются выплаты.

Основаниями для зачисления военнослужащего в распоряжение командира являются:

1) расформирование воинской части или сокращение штатных должностей, если до конца этих мероприятий не решен вопрос о дальнейшем служебном использовании высвобожденных военных;

2) если должность относится к номенклатуре назначения низшего должностного лица и не является вакантной, а также к номенклатуре назначения командира воинской части А0515;

3) понижение в должности как дисциплинарное взыскание или назначение на низшую должность на основании заключения аттестации, если невозможно сразу назначить военнослужащего на низшую должность;

4) возвращение депутатов, которые являются военнослужащими, после окончания срока их депутатских полномочий;

5) возвращение военнослужащих, командированных в государственные органы, предприятий, учреждений, организаций, государственных и коммунальных учебных заведений;

6) возвращение военнослужащих, которые были направлены за границу для службы или обучения, при невозможности назначения на должность;

7) окончание срока пребывания военнослужащих на должностях научно-педагогических и научных работников высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений, научно-исследовательских учреждений и неизбрание их на указанные должности по результатам нового конкурса;

8) отмена допуска к государственной тайне — до решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы;

9) отчисление слушателя дневной формы обучения из высшего учебного заведения;

10) признание военнослужащего ВВК непригодным или ограниченно годным к военной службе — до увольнения с военной службы;

11) если в особый период выпускники высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений высших учебных заведений после завершения обучения не могут быть непосредственно назначены на должности;

12) офицеры запаса, призванные на военную службу по призыву лиц офицерского состава, — до назначения на должности;

13) прекращение полномочий Министра обороны, на должность патронатной службы которого был назначен военнослужащий, — при невозможности назначения на должность;

14) пребывание с близкими лицами в прямом подчинении, если в течение месяца невозможно назначить на должность, исключающую прямое подчинение;

15) обучение военнослужащих на дневной форме в высшем учебном заведении другого военного формирования — до окончания обучения;

16) отстранение военнослужащего от должности во время досудебного расследования или судебного производства — до окончания срока применения или до его отмены;

17) если в отношении военнослужащих применены меры пресечения уголовного производства в виде домашнего ареста или содержания под стражей или по приговору суда применены арест или содержание в дисциплинарном батальоне, до отмены или изменения меры пресечения или до вынесения судом приговора или отбывания наказания;

18) если военнослужащие отсутствуют более десяти суток — до возвращения в воинскую часть (если не принято иное решение о дальнейшем прохождении ими военной службы) или до дня вступления в силу решения суда о признании их безвестно отсутствующими или объявления умершими, или до дня вступления в законную силу приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы;

19) если военнослужащие находятся на длительном лечении в связи с полученным ранением или болезнью, приобретенной в особый период, или в плену как заложники или интернированные лица — до их возвращения;

20) пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (шестилетнего возраста — по медицинским показаниям) — до окончания отпуска.

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Вывод вне штата, или в распоряжение — выплаты военным

Зачисленным в распоряжение соответствующих командиров или освобожденным от должностей военным денежное обеспечение выплачивается в размере, который военнослужащие получали до зачисления в распоряжение, но не более чем 2 месяца.

Это касается всех случаев, кроме военнослужащих, которые зачислены в распоряжение в связи с 16 и 17 основаниями. Кроме того, исключается из общего периода пребывания в распоряжении время пребывания военнослужащего:

на лечении;

в отпуске;

во время временного исполнения обязанностей ( но не более чем два месяца) по вакантной должности,

но не более чем два месяца) по вакантной должности, пребывания под стражей ( круглосуточным домашним арестом)

«Если нельзя принять решение о дальнейшей службе в период пребывания в распоряжении в течение 2-х месяцев по уважительным причинам (отсутствие равнозначных должностей, желание дальнейшего прохождения военной службы, наличие семейных и других обстоятельств), военнослужащему выплачивается денежное обеспечение, которое он получал по занимаемой должности до зачисления в распоряжение, по решению Министра обороны», — пишут эксперты.

После пребывания в распоряжении более 2 месяцев денежное обеспечение выплачивается в размере оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет (за исключением случаев продления сроков выплаты по решению Министра обороны).

Денежное обеспечение военнослужащих во время пребывания в распоряжении подлежит перерасчету в случае приобретения права на увеличение размеров оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет, а также изменений в нормах денежного обеспечения.

Выплаты военным в распоряжении с 1 июля 2023 года

Закон 3161-IX от 28.06.2023 предусматривает изменения по выплате некоторым военным, которые выведены в распоряжение. Эти изменения касаются военнослужащих, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Родины, признаны ВВК ограниченно годными или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев и зачислены в распоряжение.

При зачислении в распоряжение соответствующих командиров после смен меняются следующим образом:

в течение 2-х месяцев со дня зачисления денежное обеспечение выплачивается по последней занимаемой должности в полном объеме;

после 2-х месяцев со дня зачисления — оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение 20100 гривен на условиях и в порядке, установленных Правительством.