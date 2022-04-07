Выведенные из Украины российские военные живут в палатках и отказываются возвращаться — Генштаб 7 апреля, 07:09 Цей матеріал також доступний українською Выведенные из Украины российские подразделения отказываются возвращаться (Фото:Генштаб)

Часть выведенных из Украины российских подразделений размещается в палаточных городках на территории ряда приграничных областей.



Об этом сообщает Генштаб.

Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины.

Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению.



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