Выведенные из Украины российские военные живут в палатках и отказываются возвращаться — Генштаб
Выведенные из Украины российские подразделения отказываются возвращаться (Фото:Генштаб)
Часть выведенных из Украины российских подразделений размещается в палаточных городках на территории ряда приграничных областей.
Об этом сообщает Генштаб.
Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины.
Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению.
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