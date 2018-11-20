Выступит на суде с больничной койки. Почему Оболонский суд хочет сохранить право Януковича на последнее слово

Бывший президент-беглец Виктор Янукович выступит на суде с последним словом с больничной койки, постановил Оболонский суд, удовлетворив ходатайство адвокатов Януковича. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Сидя или лежа

Судья Владислав Девятко заявил, что если экс-президент не сможет вылечиться до следующего заседания, суд не воспримет как неуважение, если Янукович выступит сидя или лежа на больничной койке. Это возможно, если здоровье не позволяет ему стоять перед судом. Следующее заседание по его делу о государственной измене назначили на утро 5 декабря.

Предоставление слова экс-президенту с больничной койки не является этичным и свидетельствует о неуважении к лицу, которое должно выступить, сказал адвокат президента-беглеца Александр Горошинский. По его словам, Янукович изъявил большое желание сказать последнее слово.

Спортивная травма

Виктор Янукович обещал выйти на видеосвязь, однако на выходных якобы попал в больницу. По сообщениям российских СМИ, был госпитализирован с травмой позвоночника, которую получил во время игры в теннис. Адвокат Януковича сообщил, что у подзащитного спортивная травма, из-за которой он не может самостоятельно передвигаться и подниматься с постели.

На суде адвокат Януковича сказал, что его клиент получил травму позвоночника и сустава. Зато прокурор Руслан Кравченко заявил, что в справке о состоянии здоровья Януковича не сказано о том, что он не может участвовать в заседании суда. По его словам, также нет информации, что бывший президент получил травму позвоночника.

Последнее слово Януковича ничего не решает

Обвиняемый не использует возможность последнего слова и уклоняется от судебного процесса, добавил Сергей Кравченко.

Оболонский суд действует тактически правильно

Последнее слово - это право Януковича, а не его обязанность. Судья может объявить ему приговор и без выступления экс-главы государства, ведь это заочное дело, потому и выступление президента-беглеца ничего не решает, отметил бывший заместитель генерального прокурора и бывший адвокат Юрия Луценко Алексей Баганец. По его словам, позиция защиты Януковича может свидетельствовать о затягивании дела. Однако смысла в этом нет, добавил юрист.

Оболонский суд действует тактически правильно, демонстрируя, что делает все возможное, чтобы предоставить слово Януковичу и избежать обвинений в нарушении его права, добавил Алексей Баганец.

Президенту-беглецу Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины - государственную измену, содействие и помощь в ведении агрессивной войны России против Украины, содействие и помощь в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия.

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Зато раньше на судебных прениях адвокаты пытались убедить суд в том, что Янукович сбежал из страны якобы из-за страха за свою жизнь и "государственного переворота". Прокуроры просят назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.