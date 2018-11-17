17 ноября 2018, суббота

Выстрелы и травмы. На границе с Беларусью внедорожник наехал на пограничника

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В Волынской области внедорожник наехал на украинского пограничника при попытке пересечь украинско-белорусскую границу.

Как рассказали в Госпогранслужбе, водитель Mitsubishi Pajero проигнорировал требование пограничников остановиться и совершил наезд. Один пограничник получил травму голени и пальцев правой ноги.

Пограничник сделали предупредительный выстрел вверх, машина развернулась и направилась в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелисы. Один военнослужащий наряда выстрелить по колесам внедорожника, но нарушителю удалось скрыться. 

Авто разыскивают. Также идет поиск других лиц, вероятно причастных к правонарушению.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 ноября на Закарпатье контрабандисты на машине с иностранной регистрацией сбили украинского пограничника, он впал в кому.

Автомобиль злоумышленника задержали, сам водитель с места инцидента скрылся, его личность предварительно уже установлена.

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