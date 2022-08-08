Выстрелил из танка в жилой дом. Суд приговорил военного РФ к 10 годам тюрьмы

8 августа, 14:27
Военный РФ Михаил Куликов (Фото:RFL\RL)

Военный РФ Михаил Куликов (Фото:RFL\RL)

Деснянский районный суд Чернигова признал военного РФ Михаила Куликова виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны и приговорил к 10 годам тюрьмы. Он выстрелил из танка в жилой дом.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Процесс над Куликовым начался в Чернигове 24 июня. На первом судебном заседании по существу он признал свою вину. 4 августа прокурор попросил суд приговорить россиянина к 10,5 годам колонии.

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По версии обвинения, 26 февраля 31-летний Куликов по приказу своего командира выстрелил из танка Т-72Б в многоэтажный жилой дом на окраине Чернигова. В результате выстрела были разрушены квартиры, но обошлось без человеческих жертв. В тот же день Куликова взяли в плен украинские военные.

Куликов в суде подтвердил, что понимал, что стреляет в жилой дом.

Также Куликов заявил, что раскаивается, и извинился перед потерпевшими владельцами квартир и жителями Украины.

Куликов — житель города Алейск, Алтайского края. Служил в российской армии по контракту оператором-наводчиком гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии Вооруженных сил России.

Куликов стал вторым российским военным, осужденным в Украине после начала вторжения.

В конце мая в Украине суд приговорил 21-летнего российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство гражданского в Сумской области. 29 июля апелляционный суд заменил ему пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Чернигов Российские танки Война России против Украины

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