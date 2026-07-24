Спасатели завершили работы на месте ракетного удара РФ в Киевской области: погибли 10 человек

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС вечером в пятницу, 24 июля.

По данным спасателей, в результате атаки погибли 10 человек, еще десятки людей пострадали.

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Спасатели ликвидировали возгорание трех частных жилых домов и восьми автомобилей. Кроме того, повреждены 23 частных жилых дома, две гостиницы, ресторан и 34 автомобиля.

▪На данный момент на месте происшествия продолжают работать палатки ГСЧС и Нацполиции, куда граждане могут обратиться по вопросам, связанным с последствиями российской атаки.

Удар РФ по комплексу в Киевской области, где проходила выставка оружия — что известно

24 июля армия РФ атаковала Киевскую область баллистическими ракетами, гремели взрывы.

Мэр Виталий Кличко сообщал о работе ПВО, а позже стало известно о вызове медиков в Святошинский район Киева.

Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военнослужащий Валерий Боровик 24 июля заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка продукции оборонного назначения.

Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по объекту, где находились представители оборонной промышленности, а президент Владимир Зеленский сообщил о шести погибших в результате атаки РФ на Киевскую область.

Позже генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что в результате российского ракетного удара по Киевской области 24 июля погибли 10 человек, а еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны перехватили одну из них, еще две ракеты попали по территории области.

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По словам Игната, удар был нанесен по спортивному комплексу, а не по полигону.