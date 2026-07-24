Игнат подчеркнул, что это вопрос безопасности и «об этом нужно помнить гражданским» (Фото: Yuriy Ignat﻿ / Facebook)

В пятницу, 24 июля, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя удар РФ по полигону с выставкой оружия в Киевской области , заявил, что в ВСУ давно запрещено проведение публичных мероприятий.

«Уже обсуждают, что проводились определенные мероприятия и так далее. Думаю, правоохранители и соответствующие службы разберутся с этим вопросом, поскольку в Вооруженных силах давно запрещено проведение каких-либо мероприятий, публичных акций, а также большие собрания и скопления людей», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат добавил, что это вопрос безопасности и «об этом нужно помнить гражданским».

«Необходимо соблюдать требования», — добавил он.



Удар РФ по полигону в Киевской области, где проводилась выставка оружия — что известно

Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военнослужащий Валерий Боровик 24 июля заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка продукции оборонного назначения.

Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по месту, где находились представители оборонной промышленности, а президент Владимир Зеленский сообщил о шести погибших в результате атаки РФ на Киевскую область.

Позже генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что в результате российского ракетного удара по Киевской области 24 июля погибли 10 человек, а еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны перехватили одну из них, еще две ракеты попали по территории области.

24 июля армия РФ атаковала Киев и область баллистическими ракетами, было слышно взрывы.

Мэр Виталий Кличко сообщал о работе ПВО, а позже стало известно о вызове медиков в Святошинский район Киева.

