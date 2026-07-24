«Было два попадания». Игнат рассказал подробности российской атаки на полигон в Киевской области

Последствия удара РФ по Киевской области 24 июля 2026 года (Фото: ГСЧС Украины)

Российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны перехватили одну из них, еще две ракеты попали по территории области.

Об этом в пятницу, 24 июля, в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Именно в Киевской области зафиксированы те два попадания», — отметил представитель Воздушных сил.

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Он добавил, что в Вооруженных силах давно действует запрет на проведение публичных мероприятий и массовых собраний из-за угрозы безопасности военнослужащих. Планирование любых мероприятий должно отвечать требованиям военного времени.

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«В ВСУ уже давно запрещено проведение мероприятий — как публичных, так и крупных собраний. Это вопрос безопасности», — отметил он.

По словам Игната, в условиях войны необходимо постоянно учитывать риски и соблюдать установленные правила независимо от времени суток.

«Украина находится в состоянии войны, и соблюдать эти требования необходимо в любое время — и днем, и ночью. А также планировать мероприятия в соответствии с требованиями безопасности», — подчеркнул представитель Воздушных сил.

Он также призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, поскольку Россия продолжает накапливать ракетное вооружение и может наносить новые удары.

24 июля российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами. Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военный Валерий Боровик в эфире Апостроф TV заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила оборонная выставка.

Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по объекту, где находились представители оборонной промышленности, а президент Владимир Зеленский сообщил о шести погибших в результате атаки РФ на Киевскую область.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко уточнил, что в результате российского ракетного удара по Киевской области 24 июля погибли 10 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.