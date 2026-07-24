Российский удар баллистикой: в Генштабе заявили, что частный комплекс в Киевской области не подчинялся Силам обороны

Последствия удара РФ по Киевской области 24 июля 2026 года (Фото: ГСЧС Украины)

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отреагировали на российскую атаку по объекту в Киевской области , где находились представители украинской оборонной промышленности.

Об этом пресс-служба Генштаба сообщила в комментарии Суспільному.

В ведомстве отметили, что этот гражданский объект не находится в сфере управления Сил обороны Украины.

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В то же время в Генштабе подчеркнули, что независимо от формы собственности или подчинения при проведении подобных мероприятий необходимо максимально соблюдать правила безопасности, оценивать возможные риски и обеспечивать доступ к укрытиям.

«При организации и проведении подобных мероприятий следует соблюдать максимальные меры безопасности, учитывать все риски и использовать укрытия», — говорится в заявлении Генерального штаба.

В Генштабе также выразили соболезнования родным и близким людей, погибших в результате российского удара по Киевской области 24 июля.

24 июля российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами. Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военный Валерий Боровик в эфире Апостроф TV заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила оборонная выставка.

Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по месту, где находились представители оборонной промышленности, а президент Владимир Зеленский сообщил о шести погибших в результате атаки РФ на Киевскую область.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко уточнил, что в результате российского ракетного удара по Киевской области 24 июля погибли 10 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны перехватили одну из них, еще две ракеты попали на территории области.