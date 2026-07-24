Игнат заявил, что РФ ударила не по полигону, а по частному спорткомплексу в Киевской области

Последствия удара РФ по Киевской области 24 июля 2026 года (Фото: ГСЧС Украины)

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что 24 июля армия РФ нанесла удар не по полигону, а по частному спорткомплексу в Киевской области.

Об этом он сказал в эфире Новини.Live.

По его словам, во время атаки российские войска выпустили по Украине пять ракет различных типов, нацелившись на объекты в Киевской и Одесской областях.

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По словам Игната, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из ракет типа Искандер. Кроме того, две ракеты Оникс, выпущенные по югу Украины, не нанесли ущерба.

Он также добавил, что обстоятельства проведения мероприятия должны оценить правоохранительные органы.

24 июля российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами. Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военный Валерий Боровик в эфире Апостроф TV заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила оборонная выставка.

Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по месту, где находились представители оборонной промышленности, а президент Владимир Зеленский сообщил о шести погибших в результате атаки РФ на Киевскую область.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко уточнил, что в результате российского ракетного удара по Киевской области 24 июля погибли 10 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны перехватили одну из них, еще две ракеты попали по территории области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что частный комплекс в Киевской области, по которому РФ нанесла удар, не находится в ведении Сил обороны. Однако там подчеркнули, что во время войны организаторы массовых мероприятий должны максимально учитывать риски для безопасности и использовать укрытия.