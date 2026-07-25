После удара РФ по Киевской области во Львове отменили мероприятие, посвященное оборонным технологиям IRON DEMO

Во Львове отменили мероприятие, посвященное оборонным технологиям, — IRON DEMO, запланированное на 28–29 июля. Решение было принято после российской атаки на выставку оружия в Киевской области.

Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в оборонном технологическом кластере IRON Cluster.

Ранее организаторы сообщали, что мероприятие должно было объединить более 150 украинских и международных оборонных компаний, а также около 2000 участников — производителей, военных, инженеров, разработчиков, инвесторов, представителей власти, благотворительных организаций и международных партнеров.

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Программу IRON DEMO планировали наполнить выставкой современных оборонных технологий, демонстрациями работы разработок в реальном времени, конференцией и профессиональным нетворкингом.

После трагедии в Киевской области в IRON Cluster выразили соболезнования семьям погибших и сообщили об отмене мероприятия.

В то же время в кластере подчеркнули, что безопасность участников всегда была главным приоритетом, а все мероприятия за три года работы организовывались с соблюдением усиленных мер безопасности и по согласованию с соответствующими органами.

Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, одну из них силам ПВО удалось перехватить. Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли удар по месту, где находились представители оборонной промышленности.

В результате атаки погибли 10 человек, еще около 100 пострадали. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат впоследствии уточнил, что это был спортивный комплекс, а не полигон. В Генштабе ВСУ заявили, что объект не находился в зоне ответственности Сил обороны.

После этого в социальных сетях начали активно обсуждать вопросы безопасности и критиковать организацию подобных мероприятий. В частности, внимание привлекли анонсы IRON DEMO — события, которое позиционировали как одно из крупнейших в Украине в сфере defense tech.