В больнице скончался 20-летний парень: возросло число погибших в результате российского удара баллистикой по выставке оружия под Киевом

29 июля, 14:49
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Место удара баллистической ракетой по частной выставке вооружений в Киевской области, 24 июля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)

Место удара баллистической ракетой по частной выставке вооружений в Киевской области, 24 июля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Киевской области)

В Киевской области число жертв российского удара баллистической ракетой по выставке вооружений 24 июля возросло до 12 человек. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в среду, 29 июля.

В больнице скончался 20-летний парень, получивший тяжелые ранения в результате российской атаки.

«Таким образом, число погибших в результате вражеского удара возросло до 12», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в больнице скончался 66-летний мужчина, пострадавший в результате удара баллистической ракетой по Киевской области.

Удар по выставке вооружений в Киевской области — что известно

Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М / С-400, одну из которых удалось перехватить силам ПВО.

Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по одному из частных полигонов в Бучанском районе, где проходила выставка продукции оборонного назначения. Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне ударили по месту, где находились представители оборонной промышленности.

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В результате атаки на месте погибли 10 человек, еще около 100 пострадали. В Бучанском районе повреждены десятки частных домов и автомобилей.

В Генштабе ВСУ заявили, что комплекс, где проходила выставка, не находился в зоне ответственности Сил обороны.

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25 июля генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании главного организатора выставки оружия — руководителя ассоциации Армада Василия Гончарука. 27 июля его арестовали без права внесения залога.

Гончаруку инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель людей (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины); ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Киевская область Война России против Украины Ракетный удар Баллистические ракеты

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