Удар РФ по выставке оружия. АРМАДА заявила, что о месте проведения мероприятия знали только зарегистрированные участники

Ассоциация АРМАДА, участвовавшая в организации закрытого мероприятия для представителей украинской оборонной сферы , заявила, что точное место проведения события не публиковалось в открытом доступе.

Об этом говорится в заявлении ассоциации.

В АРМАДА отметили, что мероприятие носило закрытый характер, а сообщение, распространяемое в соцсетях как публичный анонс, на самом деле было персональной рассылкой по частным каналам связи. По словам организаторов, участники получали информацию о точном месте проведения только после прохождения регистрации и проверки.

Реклама

В ассоциации также подчеркнули, что речь шла не о выставке, а о закрытой практической демонстрации украинских оборонных разработок, предназначенных для защиты критической инфраструктуры.

«Речь шла о работе систем обнаружения и перехвата воздушных целей, беспилотных перехватчиков и других технологий борьбы с дронами, средств РЭБ, РЭР, РЛС и других решений. Для проверки таких систем необходимы открытое пространство и возможность их практического применения», — говорится в заявлении.

Там добавили, что информация о предыдущих подобных мероприятиях появлялась в открытом доступе уже после их проведения. Следовательно, по словам организаторов, сведения о месте проведения события не могли быть известны заранее.

«Ассоциация будет всецело сотрудничать со следствием, предоставит компетентным органам всю имеющуюся информацию и будет содействовать установлению обстоятельств, при которых сведения о месте проведения могли стать доступными коварному и мотивированному врагу», — добавили в АРМАДА.

Удар по выставке вооружений в Киевской области — что известно

Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» / С-400, одну из которых удалось перехватить силам ПВО.

Основатель компании First Contact Валерий Боровик заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила оборонная выставка; впоследствии Украинский совет оружейников подтвердил, что удар был нанесен по месту, где находились представители оборонной промышленности.

В результате атаки погибли 10 человек, еще около 100 пострадали. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат впоследствии уточнил, что это был спортивный комплекс, а не полигон. В Генштабе ВСУ заявили, что объект не находился в зоне ответственности Сил обороны.