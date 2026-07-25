Удар РФ по выставке оружия. АРМАДА заявила, что о месте проведения мероприятия знали только зарегистрированные участники

25 июля, 16:04
Google Читайте NV в Google
Последствия российской баллистической атаки в Бучанском районе Киевской области, 24 июля 2026 года (Фото: ДСНС України / Telegram)

Последствия российской баллистической атаки в Бучанском районе Киевской области, 24 июля 2026 года (Фото: ДСНС України / Telegram)

Ассоциация АРМАДА, участвовавшая в организации закрытого мероприятия для представителей украинской оборонной сферы, заявила, что точное место проведения события не публиковалось в открытом доступе.

Об этом говорится в заявлении ассоциации.

В АРМАДА отметили, что мероприятие носило закрытый характер, а сообщение, распространяемое в соцсетях как публичный анонс, на самом деле было персональной рассылкой по частным каналам связи. По словам организаторов, участники получали информацию о точном месте проведения только после прохождения регистрации и проверки.

Реклама

Читайте также:
Зеленский: Тысячу раз всем говорили, что проводить выставки оружия в таких условиях нельзя

В ассоциации также подчеркнули, что речь шла не о выставке, а о закрытой практической демонстрации украинских оборонных разработок, предназначенных для защиты критической инфраструктуры.

«Речь шла о работе систем обнаружения и перехвата воздушных целей, беспилотных перехватчиков и других технологий борьбы с дронами, средств РЭБ, РЭР, РЛС и других решений. Для проверки таких систем необходимы открытое пространство и возможность их практического применения», — говорится в заявлении.

Там добавили, что информация о предыдущих подобных мероприятиях появлялась в открытом доступе уже после их проведения. Следовательно, по словам организаторов, сведения о месте проведения события не могли быть известны заранее.

Читайте также:
«Выводы следовало сделать еще после черниговской трагедии». Разговор с Боровиком об ударе по выставке оружия под Киевом

«Ассоциация будет всецело сотрудничать со следствием, предоставит компетентным органам всю имеющуюся информацию и будет содействовать установлению обстоятельств, при которых сведения о месте проведения могли стать доступными коварному и мотивированному врагу», — добавили в АРМАДА.

Удар по выставке вооружений в Киевской области — что известно

Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» / С-400, одну из которых удалось перехватить силам ПВО.

Основатель компании First Contact Валерий Боровик заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила оборонная выставка; впоследствии Украинский совет оружейников подтвердил, что удар был нанесен по месту, где находились представители оборонной промышленности.

Читайте также:
Буданов об атаке на выставку оружия в Киевской области: враг нанес удар, когда в столице находились иностранные делегации

В результате атаки погибли 10 человек, еще около 100 пострадали. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат впоследствии уточнил, что это был спортивный комплекс, а не полигон. В Генштабе ВСУ заявили, что объект не находился в зоне ответственности Сил обороны.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Киевская область Война России против Украины Выставка Производство оружия

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies