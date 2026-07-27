Число погибших в результате удара по выставке оружия под Киевом возросло до 11; руководителю Армады Василию Гончаруку избирают меру пресечения

Руководитель ассоциации Армада Василий Гончарук в суде в Киеве, 27 июля 2026 года (Фото: Игорь Кузнецов / NV)

В Киевской области число погибших в результате российского удара баллистикой по частной выставке вооружений 24 июля возросло до 11 человек, сообщает Офис генерального прокурора в понедельник, 27 июля.

В больнице скончался 66-летний гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена.

Сегодня суд в Киеве избирает меру пресечения задержанному руководителю Ассоциации производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий Армада Василию Гончаруку, сообщает корреспондент NV. По данным следствия, он выступал организатором выставки и допустил многочисленные нарушения при подготовке и проведении мероприятия, что привело к гибели людей в результате ракетного удара РФ.

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Прокуроры полагают, что Гончарук может попытаться скрыться от следствия, поэтому требуют заключения под стражу без возможности внесения залога. В то же время адвокаты задержанного не согласились с позицией следствия.

Подозреваемому инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель людей (ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины), ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Удар по выставке вооружений в Киевской области — что известно

Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М / С-400, одну из которых удалось перехватить силам ПВО.

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Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по одному из частных полигонов в Бучанском районе, где проходила выставка продукции оборонного назначения. Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне ударили по месту, где находились представители оборонной промышленности.

В результате атаки на месте погибли 10 человек, еще около 100 пострадали. В Бучанском районе повреждены десятки частных домов и автомобилей.

В Генштабе ВСУ заявили, что комплекс, где проходила выставка, не находился в зоне ответственности Сил обороны.

25 июля генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что задержан главный организатор выставки оружия; ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.