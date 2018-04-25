Высший совет правосудия разрешил арест судьи, который "продал" приговор за $8 тысяч

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Судью Новака могут арестовать на период следствия
Фото: НАБУ/СБУ. Коллаж - НВ

Судью Новака могут арестовать на период следствия

В среду, 25 апреля, Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Голосеевского районного суда города Киева Андрея Новака.

Об этом сообщила представитель ВРП Оксана Лысенко.

Днем ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил Новаку о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 УК Украины, то есть получении взятки.

Правоохранители (НАБУ и СБУ) задержали судью Голосеевского районного суда Киеве 23 апреля сразу после получения последнего транша взятки. В общем судья требовал и получил $8 тысяч. За эти деньги он обещал принять вердикт о восстановлении гражданского лица на работе и выплаты ему компенсации в размере 1,5 млн гривен.

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